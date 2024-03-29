Сергей Собянин утвердил планы озеленения Москвы на 2024 год

Правительство Москвы утвердило планы озеленения города на 2024 год. Весной и осенью на улицах, в парках и во дворах планируется высадить свыше 350 тысяч деревьев и кустарников. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Часть деревьев и кустарников высадят в рамках программы озеленения вылетных магистралей и крупных улиц. Кроме того, Москва примет участие во всероссийской эколого-патриотической акции «Сад памяти», которая началась 18 марта. Ее цель — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
Деревья и кустарники для столичных улиц, набережных, магистралей подбираются так, чтобы они имели привлекательный вид с весны до глубокой осени. Концептуальные решения разрабатываются в соответствии со стилистикой и историческим контекстом улицы. При разработке проекта озеленения также учитывается наличие коммуникаций. Если в каком-то месте невозможно высадить крупномерное дерево, то там появятся кустарники или деревья в кадках.
Предпочтение отдается породам, которые хорошо адаптируются в городских условиях, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы. Для высадки в мегаполисе больше всего подходят липы разных сортов. Декоративные яблони и клены тоже хорошо приживаются в столице и украшают тенистые аллеи. Есть на улицах Москвы и каштаны, вязы, березы, дубы. Для территорий, где обычно нет сильного ветра, часто выбирают ели, сосны, пихты и лиственницы.
Деревья, высаживаемые в столице, выращиваются в специализированных питомниках, где проходят подготовку к пересадке. Такая технология формирует и укрепляет корневую систему, что позволяет растению быстрее и легче адаптироваться к новым условиям.
Растения высаживают в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию. При высадке и транспортировке деревьев с большим комом земли повреждения корневой системы практически сводятся к нулю.
Правильный уход уменьшает для растений стресс от пересадки, а затем способствует росту и защите от болезней и вредителей. Этим занимается подрядная организация, которая высаживает деревья. Если растение не приживется, подрядная организация заменит его в рамках трехлетних гарантийных обязательств.
В 2011—2023 годах в Москве было высажено свыше 12,8 миллиона деревьев и кустарников.