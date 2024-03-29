Сергей Собянин утвердил планы озеленения Москвы на 2024 год

Предпочтение отдается породам, которые хорошо адаптируются в городских условиях, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы. Для высадки в мегаполисе больше всего подходят липы разных сортов. Декоративные яблони и клены тоже хорошо приживаются в столице и украшают тенистые аллеи. Есть на улицах Москвы и каштаны, вязы, березы, дубы. Для территорий, где обычно нет сильного ветра, часто выбирают ели, сосны, пихты и лиственницы.