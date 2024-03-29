Торжественная церемония открытия Года казахстанского туризма в Китае проходит в Пекине

К гостям и участникам церемонии открытия Года казахстанского туризма в Китае обратились заместитель Премьер-министра — министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу, заведующий отделом пропаганды ЦК КПК Ли Шулэй, министр спорта и туризма РК Ермек Маржикпаев и министр культуры и туризма КНР Сунь Ели.