Торжественная церемония открытия Года казахстанского туризма в Китае проходит в Пекине

В рамках торжества перед зданием оперного театра открыт этнический аул и представлена культурная программа.
К гостям и участникам церемонии открытия Года казахстанского туризма в Китае обратились заместитель Премьер-министра — министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу, заведующий отделом пропаганды ЦК КПК Ли Шулэй, министр спорта и туризма РК Ермек Маржикпаев и министр культуры и туризма КНР Сунь Ели.
Праздничный гала-концерт открыла театрализовано-хореографическая композиция «Ер салтанаты» в исполнении солистов КазНТОБ им. Абая, артистов театра «Астана Балет» и театра танца «Шаттық».
На грандиозном гала-концерте выступят казахстанские звезды. Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, заслуженная артистка РК Майра Мухамедкызы, оперная певица Зарина Алтынбаева, этно-рок группа «Улытау», хор КазНТОБ им. Абая, творческие коллективы ансамблей «Серпер» и «Сазген сазы», балетная труппа «Астана Балет» примут участие в Гала-концерте по случаю открытия Года казахстанского туризма в Китае.