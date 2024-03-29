Воронежцам рассказали, как жарить шашлыки и не получить штраф

В понедельник, 1 апреля, в Воронежской области начнет действовать особый противопожарный режим. На его период в регионе запрещается разведение любых костров. Для нарушителей предусмотрены штрафы, а в случае причинения значительного ущерба — уголовная ответственность. Приготовить еду можно будет только на стационарных устройствах, оборудованных по правилам безопасности. О том, как в условиях запрета можно безопасно приготовить шашлыки, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области в пятницу, 29 марта.