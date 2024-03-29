Воронежцам рассказали, как жарить шашлыки и не получить штраф

В понедельник, 1 апреля, в Воронежской области начнет действовать особый противопожарный режим. На его период в регионе запрещается разведение любых костров. Для нарушителей предусмотрены штрафы, а в случае причинения значительного ущерба — уголовная ответственность. Приготовить еду можно будет только на стационарных устройствах, оборудованных по правилам безопасности. О том, как в условиях запрета можно безопасно приготовить шашлыки, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области в пятницу, 29 марта.
Под стационарными устройствами понимаются сооружения капитального характера, с жестко установленным основанием и невозможностью перемещения. Площадка вокруг мангалов, печей, тандыров должна быть диаметром 2 м и полностью зачищена от растительности. Основание может быть земляным, асфальтированным или бетонированным.
Расстояние до любого объекта на участке — деревья, строения, заборы — должно составлять не менее 5 м.
Кроме того, на площадке необходимы первичные средства пожаротушения. Например, огнетушитель. Использование стационарных объектов не по назначению, например для сжигания мусора, запрещено.
— Раннее введение режима связано с тем, что в межсезонье, между сходом снега и установлением стабильно летней погоды, население, несмотря ни на какие правила пожарной безопасности, устраивает огненные «уборки», которые перерастают потом в гигантские ландшафтные пожары. Почему-то считается, что если сжигать разрешено — то можно пренебрегать любыми требованиям и правилами, — отметили в ведомстве.
РИА «Воронеж» сообщало, что в первые в этом сезоне ландшафтные пожары в регионе зарегистрировали уже 27 февраля. В 2023 году особый противопожарный режим отменили 17 октября.