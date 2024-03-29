В Татарстане спишут задолженность 16 тысяч должникам

«Из общей суммы, 18,5 миллионов рублей являются долгами умерших лиц, непринявших наследство. Еще 1,4 миллиона рублей — задолженности от 1 до 500 рублей, касающиеся транспортного налога», — сообщил председатель Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин. Согласно новому закону, установлена дата, после которой задолженность будет признана невзыскуемой — 1 января 2024 года. Закон также предусматривает возможность списания задолженности физическим лицам, если ее сумма не превышает 500 рублей и прошло определенное количество лет согласно Налоговому кодексу РФ. Кроме того, задолженность у умерших лиц или их наследников может быть списана в случае отказа или отсутствия наследников или если наследство не принято в течение года. Также задолженность организаций или индивидуальных предпринимателей по региональным налогам, отмененным до этого года, считается невзыскуемой.