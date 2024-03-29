Платных парковок в Сочи станет больше — власти назвали улицы

В апреле расширяется зона платной парковки в Сочи, охватывая еще 8 улиц. Платное парковочное пространство работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Стоимость составляет 100 рублей в час в Центральном районе, 80 рублей в час — в Адлерском, в Хостинском районе — 48 рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.
С 8 апреля введение платной парковки будет распространено на следующие улицы: Войкова, К. Либкнехта, Кубанская, Парковая, Советская, Туапсинская и Нагорная в Центральном районе, а также на Учительской улице в Хостинском районе. Вокруг этих участков будут установлены информационные щиты и дорожные знаки, а также будет нанесена специальная разметка.
Платная парковка в Сочи действует с осени 2023 года. На первом этапе проекта были определены участки на 16 улицах. Всего было создано более 1000 платных парковочных мест в районах Центрального, Хостинского и Адлерского, расположенных на общественных дорогах местного значения.