Платных парковок в Сочи станет больше — власти назвали улицы

С 8 апреля введение платной парковки будет распространено на следующие улицы: Войкова, К. Либкнехта, Кубанская, Парковая, Советская, Туапсинская и Нагорная в Центральном районе, а также на Учительской улице в Хостинском районе. Вокруг этих участков будут установлены информационные щиты и дорожные знаки, а также будет нанесена специальная разметка.