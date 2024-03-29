В зоне подтоплений весеннего паводка могут оказаться 86 тысяч жителей Башкирии

"В Башкортостане после первых весенних дождей резко стал таять снег. В ближайшую неделю синоптики прогонозируют аномальное повышение температуры воздуха. Это может привести к подтоплению низменных территорий, — написал в соцсетях премьер-министр РБ Андрей Назаров. — Призываю жителей, проживающих на таких территориях, подготовиться к возможным подтоплениям. Заранее позаботьтесь о безопасности своей и близких, а также о своих вещах, домашнем скоте, птице и сторожевых собаках.