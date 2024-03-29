В ЦПКиО Волгограда появится экстремальный 17-метровый аттракцион

Как сообщает дирекция парка, сейчас на территории около «Ниагары» в ЦПКиО рабочие с помощью тяжелой спецтехники выполняют земляные работы. Для безопасности посетителей площадка огорожена.
Известно, что новый аттракцион «Мельница» имеет динамическую высоту 17,5 метра и вместимость в 28 человек. Также в парке появятся новые аттракционы «Седьмое небо» и «Большой маятник». С помощью первого горожане смогут насладиться шикарными видами города, а с помощью второго аттракциона посетители ощутят эффект свободного падения.
Планируется, что в следующем сезоне в ЦПКиО появятся еще два новых экстремальных объекта. В завершении всех работ в ЮФО появится уникальный комплекс экстремальных аттракционов, который по характеристикам способен потягаться с крупным парком развлечений «Диво остров» в Санкт-Петербурге.