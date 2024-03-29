В ЦПКиО Волгограда появится экстремальный 17-метровый аттракцион

Планируется, что в следующем сезоне в ЦПКиО появятся еще два новых экстремальных объекта. В завершении всех работ в ЮФО появится уникальный комплекс экстремальных аттракционов, который по характеристикам способен потягаться с крупным парком развлечений «Диво остров» в Санкт-Петербурге.