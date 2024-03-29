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Беларусь предложила провести Дни культур стран ШОС на «Славянском базаре»

Власти республики придают большое значение проведению культурно форума, который будет способствовать взаимопроникновению культур.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Построение многополярной системы возможно через развитие интеграционных процессов, сказал вице-премьер Игорь Петришенко на Международном экономическом форуме СНГ, сообщили в пресс-службе Совмина.

По его словам, это может стать возможным благодаря концепции Большого евразийского партнерства, которая подразумевает развитие сотрудничества СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС и АСЕАН.

Белорусский вице-премьер в связи с этим напомнил об инициативе Александра Лукашенко о проведении совместного саммита ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

«Мы также рассчитываем на поддержку инициативы о проведении Дня культур стран ШОС в рамках XXXIII Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске”, — отметил Игорь Петришенко.

При этом он особо отметил, что приглашение поучаствовать в данном мероприятии уже адресованы министрам культуры стран, входящих в ШОС.

«В качестве почетного гостя приглашен также Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин», — подчеркнул вице-премьер.

По его мнению, новое культурное мероприятие в рамках крупнейшего международного фестиваля в регионе объединит участников под девизом «За мир и созидание — вместе с ШОС!».