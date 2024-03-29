Массовая авария, перекрытые дороги и гололед: непогода в Башкирии преподнесла неприятный сюрприз для водителей

Минувшая ночь на 29 марта стала настоящим испытанием для многих водителей в Башкирии. В последнюю неделю погода радовала потеплением, а вот пришедший в республику циклон стал причиной сильного снегопада, метели и похолодания. В итоге уже в четверг, 28 марта, все дороги покрылись коркой льда, а видимость снизилась до 500 метров. И хотя в региональной Госавтоинспекции заранее предупредили водителей о сложной ситуации на дорогах, не обошлось без серьезных ДТП, где лишь по счастливой случайности никто не погиб.
«НЕ ДОРОГА, А КАТОК».
Самая крупная и массовая авария произошла вечером 28 марта под Уфой — на 1448-м километре трассы М-5, неподалеку от деревни Уптино и села Авдон. Там столкнулись сразу 5 фур, 4 легковых автомобиля и один бортовой грузовик. По соцсетям быстро разлетелось видео одного из столкновений, где фуру на скорости сначала заносит, после чего она подминает под себя уже разбившийся до этого автомобиль, а потом уходит в кювет, едва не придавив нескольких человек, оказавшихся рядом с трассой. К счастью, обошлось без жертв: только один человек получил травмы.
— По прибытии пожарных горения нет, розлива топлива нет, одному человеку потребовалась помощь, его увезли в больницу для осмотра, — сообщили в региональном МЧС.
Как пояснили в республиканской Госавтоинспекции, столько аварий на одном участке дороге случилось из-за того, что у грузовика лопнуло колесо, и он завалился на бок. Конечно, проезжающие мимо автомобилисты останавливались, чтобы узнать — не нужна ли помощь. В итоге один за другим автомобили стали попадать в ДТП.
А вот местные жители и свидетели аварии заявляют, что одна из главных причин — сильный гололед, из-за которого дороги превратились в настоящий каток.
— И как всегда, только после аварии сразу же приехали дорожники, посыпали все реагентами, чтобы быстрее начало таять. Вот почему нельзя было это сделать сразу же, как начался снегопад и похолодало? — возмущаются комментаторы в соцсетях.
Сейчас причины и обстоятельства массовой аварии выясняют не только автоинспекторы, но и прокуратура республики. В частности, надзорное ведомство собирается оценить работу дорожных служб и ведомств, ответственных за безопасное движение даже при неблагоприятных погодных условиях.
— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — уточнили в пресс-службе ведомства.
ИНОМАРКА ПРОТАРАНИЛА ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН.
Еще одно серьезное ДТП, которое предположительно произошло из-за непогоды и плохой видимости, случилось в ночь на 29 марта прямо в центре Уфы. Рядом с остановкой напротив торгово-развлекательного центра «Мир» BMW въехал в остановившуюся рядом с тротуаром Lada Vesta. Из-за удара иномарку откинуло прямо в цветочный магазин — 19-летняя продавщица получила множественные травмы и порезы от разбившегося стекла. Девушку увезли в больницу, но после оказания медицинской помощи отпустили домой. А вот 25-летний водитель BMW получил более серьезные увечья, и сейчас находится на больничной койке.
— По факту инцидента начато разбирательство, — сообщили в ГИБДД по Уфе.
ИЗ-ЗА МЕТЕЛИ ПЕРЕКРЫЛИ ДВИЖЕНИЕ НА ТРАССЕ.
В итоге из-за снегопада, низовой метели и гололедицы было принято решение перекрыть движение на участке трассы М-5 «Урал» с 1194 км (н. п. Северный Республика Татарстан) по 1494 км (н. п. Шакша Уфы). Ограничения коснулись пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузового транспорта. Полностью движение восстановилось только в 9 утра 29 марта, когда снегопад утих, а видимость на дороге восстановилась.
Сейчас погода постепенно начинает улучшаться. В последний рабочий день недели синоптики, конечно, прогнозируют сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и туман на дорогах. Местами ожидается небольшой снег, гололедица, а также понижение температуры воздуха до — 3 градусов. В субботу, 30 марта, существенных осадков не будет, ветер утихнет, а воздух снова прогреется до +5. В воскресенье же местами пройдет снег с дождем, по утрам прогнозируется гололед, но уже днем при температуре воздуха +8 градусов он быстро растает.