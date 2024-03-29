Массовая авария, перекрытые дороги и гололед: непогода в Башкирии преподнесла неприятный сюрприз для водителей

Самая крупная и массовая авария произошла вечером 28 марта под Уфой — на 1448-м километре трассы М-5, неподалеку от деревни Уптино и села Авдон. Там столкнулись сразу 5 фур, 4 легковых автомобиля и один бортовой грузовик. По соцсетям быстро разлетелось видео одного из столкновений, где фуру на скорости сначала заносит, после чего она подминает под себя уже разбившийся до этого автомобиль, а потом уходит в кювет, едва не придавив нескольких человек, оказавшихся рядом с трассой. К счастью, обошлось без жертв: только один человек получил травмы.