На учёбу в Петербург. Как город на Неве встретил белгородских школьников

Последняя четверть в этом году для ребят из Белгородской области начнётся за партами в петербургских школах. Всего Северная столица приняла 735 детей в сопровождении взрослых и медиков. С просьбой принять детей к губернатору Петербурга Александру Беглову обратился глава Белгородского региона Вячеслав Гладков. Школьников разместили в городе и подготовили загородные базы, общежития и гостиницы государственных учреждений. Они расположены в различных районах Петербурга.
«Наша задача — не просто принять и разместить детей из Белгородской области. Самое главное — сделать так, чтобы ребята учились, чтобы у них не прерывался образовательный процесс».
Над этим в Смольном работали последние недели вместе с белгородскими коллегами.
Образовательный процесс уже организовали.
Об организации обучения учеников из Белгородской области рассказала вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Старт школьных занятий запланирован на 1 апреля, начало последней четверти учебного года. К приёму новых учеников готовятся и городские образовательные организации. При этом на часть уроков белгородские школьники будут приходить в аудитории и лаборатории РГПУ им. Герцена.
Частично с юными белгородцами будут заниматься студенты Педагогического университета имени Герцена. На площадках вуза созданы все условия для занятий. Более 120 молодых учителей из университета будут преподавать в сформированных классах. Педагогический университет также взял на себя организацию занятий, встреч, секций, работу с научным обществом. Для школьников уже запланировали ряд образовательных программ, в том числе финансовую грамотность. В эту работу включатся все 24 факультета. Школьники смогут углубленно изучать физику, химию, биологию, гуманитарные предметы и заниматься творческой деятельностью.
Кроме того, вуз планирует организовать городской лагерь. Для этого есть все возможности — музей, технопарк, кванториум, библиотека. Фундаментальная библиотека университета им. Герцена — одна из крупнейших вузовских библиотек страны. Для ребят любого возраста здесь есть учебная литература, в том числе электронные учебники. Ребята будут обеспечены полноценным пятиразовым питанием, медицинским обслуживанием.
Не только учёба, но и досуг.
Для юных гостей Петербурга организовали культурную и экскурсионную программу. Шефство над белгородскими детьми возьмет региональное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Волонтёры постараются стать новыми друзьями для ребят из Белгорода, организуют для них различные активности в местах пребывания и обучения.
Напомним, 19 марта школьников из пригородов Белгорода досрочно отправили на каникулы. Из региона вывезли 9 тысяч детей на фоне обстрелов со стороны ВСУ. Детей решили вывезти из наиболее пострадавших от обстрелов и атак дронов Белгорода и одноименного района, Шебекинского округа и Грайворонского района. Губернатор Вячеслав Гладков выразил надежду на то, что дети поучатся в других регионах три недели, однако по соображениям безопасности дети пробудут в Петербурге до окончания учебного года.
В организации приёма школьников и сопровождающих их лиц из Белгородской области задействованы различные структуры Правительства Санкт-Петербурга, подведомственные учреждения, предприятия и организации. В Смольном подчёркивают, что для размещения и обучения белгородских детей город задействовал имеющиеся резервные мощности.
Наряду с Петербургом и Ленобластью белгородских школьников принимает Пенза, Калуга и Тамбов.