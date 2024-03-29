На учёбу в Петербург. Как город на Неве встретил белгородских школьников

Напомним, 19 марта школьников из пригородов Белгорода досрочно отправили на каникулы. Из региона вывезли 9 тысяч детей на фоне обстрелов со стороны ВСУ. Детей решили вывезти из наиболее пострадавших от обстрелов и атак дронов Белгорода и одноименного района, Шебекинского округа и Грайворонского района. Губернатор Вячеслав Гладков выразил надежду на то, что дети поучатся в других регионах три недели, однако по соображениям безопасности дети пробудут в Петербурге до окончания учебного года.