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В парке «Лога» Ростовской области родился валлийский козлёнок

В парке «Лога» Каменского района родился валлийский козленок.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Об этом сообщило 29 марта в социальных сетях руководства парка.

У семейной пары валлийских коз родился малыш. Пока козленок маленький, он живет в одном вольере с родителями. Малыш родился здоровым и на данный момент хорошо себя чувствует и имеет отменный аппетит.

Валлийская коза — древняя европейская порода, выведенная в Швейцарии. У этой породы есть отличительная черта — её окрас. Козы этой породы славятся тем, что передняя часть их туловища и ног окрашена черного цвета, а вторая половина снежно-белого. Темперамент у этих животных активный, они любят много двигаться и прыгать. Взрослой особь становится к 4−5 годам жизни, а продолжительность жизни — 14 лет.

Совсем недавно в этом же парке «Лога» родился малыш у пары камерунских овец.

флора и фауна