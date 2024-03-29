В парке «Лога» Ростовской области родился валлийский козлёнок

Валлийская коза — древняя европейская порода, выведенная в Швейцарии. У этой породы есть отличительная черта — её окрас. Козы этой породы славятся тем, что передняя часть их туловища и ног окрашена черного цвета, а вторая половина снежно-белого. Темперамент у этих животных активный, они любят много двигаться и прыгать. Взрослой особь становится к 4−5 годам жизни, а продолжительность жизни — 14 лет.