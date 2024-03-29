Движение по двум переливным мостам закрыто в Нижегородской области

Переливные мосты — это расположенные низко над водой мостовые переправы. В Нижегородской области десять таких мостов, движение по ним может быть ограничено в целях безопасности автомобилистов в зависимости от паводковой обстановки. Во всех случаях существуют объездные пути.
В период прохождения паводка закрыто движение по переливным мостам:
— через р. Иресть на км 1+596 автомобильной дороги «Дивеев Усад — Наталинка» в Починковском муниципальном округе;
— через р. Кудьма на км 12+813 автомобильной дороги «Подъезд к курортному поселку Зеленый город от а/д М-7 “Волга” в Кстовском муниципальном округе.
Подрядные организации установили дорожные знаки на подходах к мостам, демонтировали перильное и барьерное ограждения во избежание их повреждения. Ограничения продлятся до окончания весеннего паводка.