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Движение по двум переливным мостам закрыто в Нижегородской области

Движение по двум переливным мостам закрыто в Нижегородской области, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

Сейчас в Ричмонде: +9° 3 м/с 53% 757 мм рт. ст. +6°
Источник: Нижегородская правда

Переливные мосты — это расположенные низко над водой мостовые переправы. В Нижегородской области десять таких мостов, движение по ним может быть ограничено в целях безопасности автомобилистов в зависимости от паводковой обстановки. Во всех случаях существуют объездные пути.

В период прохождения паводка закрыто движение по переливным мостам:

— через р. Иресть на км 1+596 автомобильной дороги «Дивеев Усад — Наталинка» в Починковском муниципальном округе;

— через р. Кудьма на км 12+813 автомобильной дороги «Подъезд к курортному поселку Зеленый город от а/д М-7 “Волга” в Кстовском муниципальном округе.

Подрядные организации установили дорожные знаки на подходах к мостам, демонтировали перильное и барьерное ограждения во избежание их повреждения. Ограничения продлятся до окончания весеннего паводка.