Названы сроки открытия кинотеатра «Болгария» в Краснодаре

Здание кинотеатра было построено в 1967 году, а в сентябре прошлого года начался его масштабный ремонт. На данный момент выполнена половина работ, а завершение второго этапа планируется к июлю. В рамках реконструкции планируется увеличить сцену и создать зал-трансформер для кинопоказов и других мероприятий.



Вениамин Кондратьев подчеркнул, что к моменту Дня города «Болгария» должна стать работающим киноконцертным залом. При этом важно сохранить название и исторический облик, чтобы кинотеатр остался знаковым местом для краснодарцев и гостей города.