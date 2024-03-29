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Названы сроки открытия кинотеатра «Болгария» в Краснодаре

Губернатор Вениамин Кондратьев объявил о том, что кинотеатр «Болгария» будет открыт ко Дню города — в сентябре 2024 года. Он также отметил, что сегодня, 29 марта, вместе с мэром Краснодара Евгением Наумовым посетил объект и оценил прогресс капитального ремонта.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Здание кинотеатра было построено в 1967 году, а в сентябре прошлого года начался его масштабный ремонт. На данный момент выполнена половина работ, а завершение второго этапа планируется к июлю. В рамках реконструкции планируется увеличить сцену и создать зал-трансформер для кинопоказов и других мероприятий.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что к моменту Дня города «Болгария» должна стать работающим киноконцертным залом. При этом важно сохранить название и исторический облик, чтобы кинотеатр остался знаковым местом для краснодарцев и гостей города.

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