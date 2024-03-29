«Куча полиции, ОМОН, собираются пробки». «Фонтанка» знает, почему в Петербурге сейчас так

Причиной проверки могли стать арест и задержание иностранных граждан, которых обвиняют в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Еще девять человек за связь с террористами из «Крокуса» нашли сегодня под Душанбе, на другого в Москве составлена ориентировка. В Петербурге тоже есть «отличившиеся» — за комментарии о «Крокусе» арестованы иностранец Баходур Зухуров и дизайнер Николай Конашенок.