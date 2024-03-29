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«Куча полиции, ОМОН, собираются пробки». «Фонтанка» знает, почему в Петербурге сейчас так

В Петербурге полиция проводит операцию по поиску нелегалов.

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На улицах Петербурга зафиксировали сразу несколько скоплений сотрудников полиции и ОМОНа. Причина — операция «Нелегал» по выявлению иностранных граждан, не имеющих документов на право пребывания на территории России.

На площади Льва Толстого сотрудники ГИБДД и несколько сотрудников ОМОНа останавливают и досматривают машины с бородатыми молодыми людьми, передает корреспондент «Фонтанки».

В пятницу, 29 марта, читатели «Фонтанки» сообщили об усиленном досмотре машин, в том числе, на Пулковском и Таллинском шоссе и у Соборной мечети на Кронверкском проспекте. «Куча полиции, ОМОН, СОБР и прочие, собираются пробки», — написал один из очевидцев.

У мечети было так.

«Съехал от “Меги” на Мурманское шоссе, стоят автобусы полиции с сигналами, омоновцы. Несколько остановленных машин», — рассказывает другой наш корреспондент.

По данным «Фонтанки», правоохранительные органы города действительно проводят операцию «Нелегал», однако массового задержания и депортации иностранных граждан нет.

Причиной проверки могли стать арест и задержание иностранных граждан, которых обвиняют в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Еще девять человек за связь с террористами из «Крокуса» нашли сегодня под Душанбе, на другого в Москве составлена ориентировка. В Петербурге тоже есть «отличившиеся» — за комментарии о «Крокусе» арестованы иностранец Баходур Зухуров и дизайнер Николай Конашенок.

«Фонтанка» ранее узнала, что в Петербурге спецполк патрульно-постовой службы полиции «в свете последних событий» усилили бронетранспортером.

Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо предполагаемых террористов, по версии следствия, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. Погибли 143 человека.