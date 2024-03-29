Главные новости недели

В СК заявили о переводах с Украины для террористов из «Крокуса»
В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами.
Зеленский заявил, что ВСУ не смогут отразить наступление РФ
У украинских войск почти не осталось артиллерии.
Польша приостановила все учения после гибели спецназовцев
Минобороны приступило к проверке обстоятельств гибели военных.
Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в СВО
Отправку молодого пополнения в войска со сборных пунктов субъектов РФ планируется начать 15 апреля.
Потери ушедших из России компаний превысили $107 млрд
Под потерями понимаются списания и упущенная выгода. Их объем вырос на треть с момента последней оценки в августе 2023 года.
Samsung Pay с 3 апреля отключает российские карты «Мир»
Новые карты привязать тоже будет нельзя.
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В СК заявили о переводах с Украины для террористов из «Крокуса»