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В «Минсктрансе» сказали, могут ли контролеры оштрафовать за курение на остановке

В «Минсктрансе» объяснили, какие полномочия имеет контролер.

Источник: Комсомольская правда

Могут ли контролеры оштрафовать за курение на остановке, рассказал представитель «Минсктранса». Как пишет агентство «Минск-Новости», контролеры могут составить протокол за курение в запрещенных местах. Так, замдиректора Минского автовокзала Сергей Милашевский пояснил, что это прописано в решении Мингорисполкома № 813 «О наделении должностных лиц полномочиями». Однако в локальных актах предприятия «Минсктранс» и в должностной инструкции контролера этого не прописано.

— Поэтому контролеры общественного транспорта могут штрафовать только за безбилетный проезд, — уточнил Сергей Милашевский.