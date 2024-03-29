В «Минсктрансе» сказали, могут ли контролеры оштрафовать за курение на остановке

Могут ли контролеры оштрафовать за курение на остановке, рассказал представитель «Минсктранса». Как пишет агентство «Минск-Новости», контролеры могут составить протокол за курение в запрещенных местах. Так, замдиректора Минского автовокзала Сергей Милашевский пояснил, что это прописано в решении Мингорисполкома № 813 «О наделении должностных лиц полномочиями». Однако в локальных актах предприятия «Минсктранс» и в должностной инструкции контролера этого не прописано.