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Что можно и нельзя делать в день Алексея Теплого 30 марта, когда меняется погода

Узнали приметы и запреты на 30 марта, когда отмечают день Алексея Теплого.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 30 марта вспоминает святого Алексия. В народе празднуют день Алексея Теплого. Название возникло из-за того, что в указанный день, считалось, меняется погода в сторону тепла.

Что нельзя делать 30 марта

Не рекомендуется давать деньги в долг. Согласно приметам, можно потерять семейное благополучие. Запрещено планировать поездки на дальние расстояние, так как путешествие может оказаться трудным и опасным. Как правило, 30 марта отказывались от стирки, чтобы не навлечь неприятности.

Что можно делать 30 марта

По традиции, в указанный день ходили собирать березовый сок. Из него варили медово-березовые взвары. Считалось, что, выпив названный напиток, целый год не будет проблем со здоровьем.

Согласно приметам, о ненастной погоде предупреждают спрятавшиеся скворцы. В том случае, если появились первые цветы мать-и-мачехи, апрель окажется теплым.