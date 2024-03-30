Что можно и нельзя делать в день Алексея Теплого 30 марта, когда меняется погода

Не рекомендуется давать деньги в долг. Согласно приметам, можно потерять семейное благополучие. Запрещено планировать поездки на дальние расстояние, так как путешествие может оказаться трудным и опасным. Как правило, 30 марта отказывались от стирки, чтобы не навлечь неприятности.