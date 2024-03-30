Что можно и нельзя делать в день Алексея Теплого 30 марта, когда меняется погода

Православная церковь 30 марта вспоминает святого Алексия. В народе празднуют день Алексея Теплого. Название возникло из-за того, что в указанный день, считалось, меняется погода в сторону тепла.
Что нельзя делать 30 марта
Не рекомендуется давать деньги в долг. Согласно приметам, можно потерять семейное благополучие. Запрещено планировать поездки на дальние расстояние, так как путешествие может оказаться трудным и опасным. Как правило, 30 марта отказывались от стирки, чтобы не навлечь неприятности.
Что можно делать 30 марта
По традиции, в указанный день ходили собирать березовый сок. Из него варили медово-березовые взвары. Считалось, что, выпив названный напиток, целый год не будет проблем со здоровьем.
Согласно приметам, о ненастной погоде предупреждают спрятавшиеся скворцы. В том случае, если появились первые цветы мать-и-мачехи, апрель окажется теплым.