Раскрыта суть новых ограничений по ремонту квартир с 1 апреля

По ее словам, перепланировкой теперь считается не просто изменение конфигурации помещения, но и любая трансформация его формы и размеров, в том числе, создание новых помещений с помощью перегородок внутри квартиры.
Меняется и порядок согласования перепланировки. Собственник должен подготовить пакет документов и обратиться в местную администрацию или Госжилинспекцию. Если новации одобрят, после завершения ремонта следует вернуться в орган, выдавший разрешение: он направит приемную комиссию, которая зафиксирует изменения и выдаст акт соответствия.
Затем тот же орган самостоятельно отправит все документы в Росреестр для внесения изменений в данные о помещении. «Это основное отличие. Ведь ранее собственник обеспечивал сбор и передачу всех документов», — заключила Киракосян.