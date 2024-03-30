Как оформить туристическую визу в Китай

Визу для поездки Китай можно оформить в консульствах. В России их 6, каждое отвечает за свой территориальный округ. Особых трудностей вам преодолевать не придётся, но предварительно надо заполнить анкету на английском языке и записаться на приём в консульство. Либо обратиться в визовый центр. Рассказываем подробно, как и что делать.
Где находятся консульства Китая В России
Генеральное Консульство Китая в Москве
Адрес: Улица Дружбы, 6 (станция метро: Мичуринский проспект, Ломоносовский проспект). Находится при посольстве Китая в Москве.
Ген. консульство в Санкт-Петербурге: наб. канала Грибоедова, д. 134.
Ген. консульство в Хабаровске: ул. Советская, д. 1, корп. 5.
Ген. консульство в Екатеринбурге: ул. Чайковского, д. 45.
Ген. консульство в Иркутске: ул. Горького, 34.
Ген. консульство во Владивостоке: ул. Крыгина, д. 3.
Какая виза нужна для поездки в Китай
Для туристической поездки понадобится виза типа L, для однократного или двукратного въезда. Её выдают максимум на 90 дней. А в ходе каждой поездки разрешено находиться в Китае не больше 30 дней.
Как заполнить анкету на визу в Китай
Анкету можно заполнить на портале cova.mfa.gov.cn на английском или китайском языке. Для анкеты понадобится цветное цифровое фото 33×48 мм на светлом фоне, сделанное за последние шесть месяцев. Номер заявления, который появится над анкетой, необходимо сохранить.
Заполненную анкету, а также подтверждение о заполнении анкеты, нужно распечатать и подписать вместе с QR-кодами. Подтверждение следует распечатать так, чтобы оно уместилось на одной странице.
Какие документы нужны для визы в Китай
Перед подачей документов также необходимо записаться на приём для получения визы на портале avas.mfa.gon.cn. В консульстве заявления подают в порядке живой очереди.
Для получения китайской визы в консульстве Иркутска официально требуют представить следующие документы:
1. Распечатанная и подписанная анкета (Visa Application Form of the People’s Republic of China) и распечатанная и подписанная страница с подтверждением, что вы заполнили онлайн-анкету на визу (Confirmation of Online Visa Application).
2. Подтверждение записи на прием в консульство (AVAS Confirmation).
3. Оригинал и ксерокопия загранпаспорта (не менее шести месяцев до истечения срока действия паспорта, наличие минимум трёх чистых страниц).
4. Оригинал и ксерокопия предыдущих китайских виз (если они вклеены в истёкший загранпаспорт — копии первых страниц этих документов).
5. Копия российского внутреннего паспорта с пропиской.
6. Предыдущий китайский паспорт (для тех, кто имел китайское гражданство, а затем принял иностранное гражданство).
Все эти документы являются основными для всех типов виз. Кроме них, для туристической визы понадобится один из двух приведённых ниже наборов документов:
1. Действительное письмо-приглашение на поездку, выданное квалифицированной туристической компанией или китайской организацией, которое должно содержать:
a. Личные данные заявителя.
b. Информация о маршруте заявителя.
c. Информация о приглашающем организации или приглашающем лице.
2. Страховой полис на весь период пребывания в Китае.
ИЛИ:
1. Бронь билетов в оба конца.
2. Бланк бронирования гостиницы в Китае (официальное подтверждение бронирования, выданное гостиницей и заверенное печатью и подписью уполномоченного лица, с указанием дат поездки, названия, адреса и телефона гостиницы).
3. Страховой полис на весь период пребывания в Китае.
Сколько ждать и сколько стоит виза в Китай
Обычно визу выдают в течение недели после того, как примут документы. Но рассмотрение заявки можно ускорить. Срочную визу можно получить, если указать это пожелание при заполнении анкеты или сообщить сотруднику консульства во время подачи документов. За срочную визу возьмут доплату 2000 ₽ и её выдадут на второй рабочий день после подачи документов. Доплата за экспресс-визу, которую выдадут на следующий рабочий день, составляет 4600 рублей.
С 11 декабря 2023 до 31 декабря 2024 года для граждан России снизили тарифы на визы. Визовый сбор за однократную визу — 2500 ₽, а за двукратную — 5000 ₽.