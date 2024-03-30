Как оформить туристическую визу в Китай

Визу для поездки Китай можно оформить в консульствах. В России их 6, каждое отвечает за свой территориальный округ. Особых трудностей вам преодолевать не придётся, но предварительно надо заполнить анкету на английском языке и записаться на приём в консульство. Либо обратиться в визовый центр. Рассказываем подробно, как и что делать.