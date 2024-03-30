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Яму на Панфиловцев в Хабаровске вместо ремонта заложили кирпичами

Хабаровчане с улицы Панфиловцев рассказали о новинках дорожного ремонта.

Источник: МК.RU Хабаровск

Сначала огромную яму на их улице заложили песком, потом гравием, покрышками. Теперь дошло до другой технологии: дыру в асфальте забросали кирпичом.

Улица эта, как многие другие в Хабаровске, не может похвастаться ровным асфальтом. Но жители Панфиловцев смогли сдвинуть дырявую проблему с мертвой точки. Правда, для этого потребовалось три года упорных обращений во все инстанции. Но в итоге, через три года, администрация города занялась проблемным участком и отремонтировала его. Теперь возле местного кафе китайской кухни больше нет лужи, в которой буквально тонули машины: отремонтировали в том числе дренажный колодец.

Похоже теперь, говорят хабаровчане, история снова повторится. И добиваться ремонта следующего участка придется теми же способами.