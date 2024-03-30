Яму на Панфиловцев в Хабаровске вместо ремонта заложили кирпичами

Улица эта, как многие другие в Хабаровске, не может похвастаться ровным асфальтом. Но жители Панфиловцев смогли сдвинуть дырявую проблему с мертвой точки. Правда, для этого потребовалось три года упорных обращений во все инстанции. Но в итоге, через три года, администрация города занялась проблемным участком и отремонтировала его. Теперь возле местного кафе китайской кухни больше нет лужи, в которой буквально тонули машины: отремонтировали в том числе дренажный колодец.