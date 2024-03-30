Памятник писателю Всеволоду Сысоеву установят перед ареной «Ерофей» в Хабаровске

Закончилось голосование за выбор места для скульптурной композиции охотоведу и писателю Всеволоду Петровичу Сысоеву — ее установят перед ареной «Ерофей», в сквере, расположенном в начале улицы Сысоева. Инициатором создания и установки скульптурной группы, отдающей дань уважения человеку, стоящему у истоков охраны дальневосточной природы, стал Центр «Амурский тигр», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Центра.

Композиция будет состоять из двух фигур, отлитых из тонированной бронзы: Всеволод Петрович в компании с героиней своей самой известной повести «Золотая Ригма», повествующей о тигрице с уникальным светлым окрасом. Фигуры охотоведа и тигрицы установят на постаменте-скале. Высота всей композиции по проекту — 2,4 метра.

Почетный гражданин Хабаровска Всеволод Сысоев родился в 1911 году в Харькове, но всенародную известность ему принесла работа на Дальнем Востоке, куда он приехал в 1938 году. Здесь он занимался акклиматизацией и расселением промысловых пушных зверей, преподавал студентам, писал научные труды, очерки и статьи, заведовал Хабаровским краеведческим музеем. И все это время не переставал писать художественные произведения, где в каждой строке чувствовалась любовь к суровой, но прекрасной природе Дальнего Востока. Его книги выдержали много переизданий, и, несомненно, будут вдохновлять читателей еще не один десяток лет.