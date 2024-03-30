Памятник писателю Всеволоду Сысоеву установят перед ареной «Ерофей» в Хабаровске

Закончилось голосование за выбор места для скульптурной композиции охотоведу и писателю Всеволоду Петровичу Сысоеву — ее установят перед ареной «Ерофей», в сквере, расположенном в начале улицы Сысоева. Инициатором создания и установки скульптурной группы, отдающей дань уважения человеку, стоящему у истоков охраны дальневосточной природы, стал Центр «Амурский тигр», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Центра.
Увековечить память о человеке, поставившего подпись под первым в мире документом, вводящим запрет на охоту на тигра предстоит скульптору из Владивостока Алексею Степаненко.
Композиция будет состоять из двух фигур, отлитых из тонированной бронзы: Всеволод Петрович в компании с героиней своей самой известной повести «Золотая Ригма», повествующей о тигрице с уникальным светлым окрасом. Фигуры охотоведа и тигрицы установят на постаменте-скале. Высота всей композиции по проекту — 2,4 метра.
Памятник Всеволоду Петровичу, это не первая инициатива Центра «Амурский тигр», посвященная увековечиванию памяти людей, внесших значительный вклад в изучение и сохранение уникальной природы юга Дальнего Востока. Так, во Владивостоке установлены памятники Владимиру Арсеньеву, популяризатору дзюдо в России и родоначальнику самбо Василию Ощепкову, а в Уссурийске — скульптурная композиция инспекторам Госохотнадзора.