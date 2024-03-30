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Памятник писателю Всеволоду Сысоеву установят перед ареной «Ерофей» в Хабаровске

Завершилось голосование за выбор места для скульптурной композиции.

Источник: Центр "Амурский тигр"

Закончилось голосование за выбор места для скульптурной композиции охотоведу и писателю Всеволоду Петровичу Сысоеву — ее установят перед ареной «Ерофей», в сквере, расположенном в начале улицы Сысоева. Инициатором создания и установки скульптурной группы, отдающей дань уважения человеку, стоящему у истоков охраны дальневосточной природы, стал Центр «Амурский тигр», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Центра.

Увековечить память о человеке, поставившего подпись под первым в мире документом, вводящим запрет на охоту на тигра предстоит скульптору из Владивостока Алексею Степаненко.

Композиция будет состоять из двух фигур, отлитых из тонированной бронзы: Всеволод Петрович в компании с героиней своей самой известной повести «Золотая Ригма», повествующей о тигрице с уникальным светлым окрасом. Фигуры охотоведа и тигрицы установят на постаменте-скале. Высота всей композиции по проекту — 2,4 метра.

Почетный гражданин Хабаровска Всеволод Сысоев родился в 1911 году в Харькове, но всенародную известность ему принесла работа на Дальнем Востоке, куда он приехал в 1938 году. Здесь он занимался акклиматизацией и расселением промысловых пушных зверей, преподавал студентам, писал научные труды, очерки и статьи, заведовал Хабаровским краеведческим музеем. И все это время не переставал писать художественные произведения, где в каждой строке чувствовалась любовь к суровой, но прекрасной природе Дальнего Востока. Его книги выдержали много переизданий, и, несомненно, будут вдохновлять читателей еще не один десяток лет.

Памятник Всеволоду Петровичу, это не первая инициатива Центра «Амурский тигр», посвященная увековечиванию памяти людей, внесших значительный вклад в изучение и сохранение уникальной природы юга Дальнего Востока. Так, во Владивостоке установлены памятники Владимиру Арсеньеву, популяризатору дзюдо в России и родоначальнику самбо Василию Ощепкову, а в Уссурийске — скульптурная композиция инспекторам Госохотнадзора.

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