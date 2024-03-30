В Приморском океанариуме впервые стали размножаться медузы-гиганты

Специалисты отмечают, что размножение медуз — очень необычный процесс. Он включает два этапа половой и бесполый. Сначала сливаются мужские и женские половые клетки, в результате образуется личинка — планула. Она оседает на дне и превращается в полип, который начинает делиться, и из него вырастают молодые особи медуз.