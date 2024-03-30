В Приморском океанариуме впервые стали размножаться медузы-гиганты

Биологам Приморского океанариума впервые удалось добиться размножения одной из крупнейших медуз в мире — цианеи волосистой Cyanea capillata. Об этом сообщают на сайте учреждения.
Специалисты отмечают, что размножение медуз — очень необычный процесс. Он включает два этапа половой и бесполый. Сначала сливаются мужские и женские половые клетки, в результате образуется личинка — планула. Она оседает на дне и превращается в полип, который начинает делиться, и из него вырастают молодые особи медуз.
Ранее в Приморском океанариуме размножались другие виды медуз, но цианеи волосистые Cyanea capillata дали потомство впервые. Этот процесс у них строго подчинен природным биоритмам. В дикой среде они размножаются, когда начинают таять льды и вода становится не такой соленой. В океанариуме биологи попытались воссоздать эти условия, что дало положительный эффект.
Ранее в Приморском океанариуме живущая восемь лет без самца самка ската в Приморье принесла потомство. На свет появились три особи красных хвостоколов Hemitrygon akajei.
Напомним, ранее сообщалось, что российские учёные хотят заняться разведением китайских медуз в неволе. Эту работу они будут проводить совместно с китайскими коллегами.