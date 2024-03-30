Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительство магистрального газопровода планируют в Братске

Выбросы в атмосферу должны сократиться на 20% в Братске.

Источник: Администрация Братска

В Братске на сегодняшний день продолжается газификация частных домов. Так, в Правобережном районе проложено почти 100 км газораспределительных сетей. Такой объем позволяет подключить более 2,3 тысяч домов. Кстати, пока в городе подключено около тысячи. Но 29 марта прошла конференция, на которой обсуждалось строительство магистрального газопровода в левобережной части. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Братска.

— Проводили совещание губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Цыганов. Участвовали мэр Братска Сергей Серебренников, — рассказывают в администрации.

Главным плюсом газификации является снижение загрязняющих выбросов в атмосферу. Кстати, в Братске они должны сократиться на 20%. И для строительства магистрального газопровода уже разрабатывают проект.