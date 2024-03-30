Строительство магистрального газопровода планируют в Братске

В Братске на сегодняшний день продолжается газификация частных домов. Так, в Правобережном районе проложено почти 100 км газораспределительных сетей. Такой объем позволяет подключить более 2,3 тысяч домов. Кстати, пока в городе подключено около тысячи. Но 29 марта прошла конференция, на которой обсуждалось строительство магистрального газопровода в левобережной части. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Братска.