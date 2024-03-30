Строительство магистрального газопровода планируют в Братске

В Братске на сегодняшний день продолжается газификация частных домов. Так, в Правобережном районе проложено почти 100 км газораспределительных сетей. Такой объем позволяет подключить более 2,3 тысяч домов. Кстати, пока в городе подключено около тысячи. Но 29 марта прошла конференция, на которой обсуждалось строительство магистрального газопровода в левобережной части. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Братска.
— Проводили совещание губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Цыганов. Участвовали мэр Братска Сергей Серебренников, — рассказывают в администрации.
Главным плюсом газификации является снижение загрязняющих выбросов в атмосферу. Кстати, в Братске они должны сократиться на 20%. И для строительства магистрального газопровода уже разрабатывают проект.