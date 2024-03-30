Два экс-чиновника во Владивостоке нанесли ущерб природе в полмиллиарда рублей

В период с сентября по октябрь 2022 года также невзирая на приведенные обстоятельства начальник управления охраны окружающей среды и природопользования выдал разрешения на снос зеленых насаждений на рассматриваемом участке, входящем в состав курортной зоны г. Владивосток на побережье Амурского залива.