Два экс-чиновника во Владивостоке нанесли ущерб природе в полмиллиарда рублей

В Приморском крае прокуратура направила в суд уголовное дело о превышении полномочий, ущерб в результате которых превысил 532 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В прокуратуре Приморского края утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления градостроительства и начальника управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока.
По версии следствия, в мае 2022 года начальник управления градостроительства выдал компании-застройщику разрешение на строительство жилого комплекса в районе ул. Грязелечебница, несмотря на то, что участок расположен в зоне с особыми условиями использования, а заключение государственной экологической экспертизы проектной документации отсутствовало.
В период с сентября по октябрь 2022 года также невзирая на приведенные обстоятельства начальник управления охраны окружающей среды и природопользования выдал разрешения на снос зеленых насаждений на рассматриваемом участке, входящем в состав курортной зоны г. Владивосток на побережье Амурского залива.
В результате застройщик вырубил насаждения, уничтожил травяной покров и плодородный слой почвы, причинив экологический ущерб на сумму более 532 млн рублей.