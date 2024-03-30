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Дело экс-директора Приморской филармонии Анны Алеко направили в суд

Бывший директор обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Источник: AP 2023

Дело экс-директора Приморской краевой филармонии Анны Алеко направили в суд. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

Бывшего директора культурного учреждения обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, а также в превышении должностных полномочий.

По данным прокуратуры, Алеко дважды получила взятку за общее покровительство и ограничение конкуренции в пользу определенной компании при поставке музыкального оборудования. Первый транш составил 1,5 млн рублей, во второй раз, по версии следствия, обвиняемая получила 3,5 млн рублей и часы марки RADO стоимостью более 90 тыс. рублей.

Кроме того, Алеко обвиняют в том, что она превысила должностные полномочия, подписав документы о приемке фактически не поставленных по контракту музыкальных инструментов и специализированного оборудования на сумму более 5 млн рублей.

На имущество экс-директора филармонии наложили арест. По него попали жилой дом, земельный участок и автомобиль Nissan Juke. Уголовное дело направили в суд.