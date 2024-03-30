Дело экс-директора Приморской филармонии Анны Алеко направили в суд

По данным прокуратуры, Алеко дважды получила взятку за общее покровительство и ограничение конкуренции в пользу определенной компании при поставке музыкального оборудования. Первый транш составил 1,5 млн рублей, во второй раз, по версии следствия, обвиняемая получила 3,5 млн рублей и часы марки RADO стоимостью более 90 тыс. рублей.