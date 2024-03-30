Дело экс-директора Приморской филармонии Анны Алеко направили в суд

Дело экс-директора Приморской краевой филармонии Анны Алеко направили в суд. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.
Бывшего директора культурного учреждения обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, а также в превышении должностных полномочий.
По данным прокуратуры, Алеко дважды получила взятку за общее покровительство и ограничение конкуренции в пользу определенной компании при поставке музыкального оборудования. Первый транш составил 1,5 млн рублей, во второй раз, по версии следствия, обвиняемая получила 3,5 млн рублей и часы марки RADO стоимостью более 90 тыс. рублей.
Кроме того, Алеко обвиняют в том, что она превысила должностные полномочия, подписав документы о приемке фактически не поставленных по контракту музыкальных инструментов и специализированного оборудования на сумму более 5 млн рублей.
На имущество экс-директора филармонии наложили арест. По него попали жилой дом, земельный участок и автомобиль Nissan Juke. Уголовное дело направили в суд.