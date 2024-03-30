Администрация Хабаровска наградила победителей конкурса на лучший зимний двор

В администрации Хабаровска наградили победителей смотра-конкурса «Лучший зимний двор, лучший новогодний фасад» (18+). Всего на конкурс в этом году было подано 336 заявок. Компетентное жюри отобрало более десятка победителей. За работу во время зимних праздников их поблагодарил Олег Кустов — заместитель начальника управления ЖКХ администрации города, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города Хабаровска.
— Хочу выразить благодарность жителям, которые приложили массу сил и средств для создания праздничного настроения на своих придомовых территориях. Надеюсь, что вы так же активно продолжите участвовать и в других конкурсах, организованных администрацией города, — сказал Олег Кустов.
Победителей конкурса выбирали в шести номинациях. Представители компетентного жюри оценивали новогоднее убранство дворов, фасадов по многим критериям: раскрытие новогодней тематики (ёлка, гирлянды, новогодние плакаты), оригинальность и красочность оформления фасада здания, входной группы, территории.
Лучшая новогодняя ель, по мнению жюри, была установлена этой зимой в квартале ДОС во дворе дома № 78. Призовые места также получили хвойные красавицы на Тихоокеанской, 178, Волочаевской, 124, Фурманова. 4а, а также на Калинина, 123.
В номинации «Лучшая снежная (ледовая) фигура» победу одержала композиция, установленная на улице Профессора Даниловского, 19. Второе место — у Панфиловцев, 16. Третье — у Шеронова 4 к.1,2 и Казачьей горы, 9−12.
Лучшая горка в этом зимнем сезоне, по мнению экспертов, была возведена на территории у дома № 44 по улице Суворова. Также жюри оценило сооружения, установленные на улицах Беломорской, 65, Тихоокеанской, 178, Калинина, 8 и Калинина, 123.
Самым красивым фасадом многоквартирного дома признано украшение по переулку Санитарному, 3. Также отмечены жилые здания на улицах Павла Морозова, 91, Кавказской 45/4 и Запарина, 160.
В категории «Лучшее новогоднее оформление входной группы» победа досталась дому № 94 по улице Павла Морозова. Кроме того, были отмечены дома на улицах Казачья гора, 13, Дзержинского, 52, Владивостокской, 38а и Руднева, 79.