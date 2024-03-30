Администрация Хабаровска наградила победителей конкурса на лучший зимний двор

В администрации Хабаровска наградили победителей смотра-конкурса «Лучший зимний двор, лучший новогодний фасад» (18+). Всего на конкурс в этом году было подано 336 заявок. Компетентное жюри отобрало более десятка победителей. За работу во время зимних праздников их поблагодарил Олег Кустов — заместитель начальника управления ЖКХ администрации города, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города Хабаровска.