155 работников культуры в Кузбассе отметили наградами в честь праздника

Накануне в кузбасской филармонии наградили 155 сотрудников музеев, преподавателей, руководителей школ искусств, артистов и других в честь Дня работника культуры.
«Мы возводим культурный комплекс и уделяем внимание театрам, музеям, библиотекам, чтобы они были интересны как молодёжи, так и старшему поколению. Горжусь тем, что наши педагоги и воспитанники школ искусств добиваются высоких результатов на всероссийских и межрегиональных конкурсах», — сказал губернатор Сергей Цивилев.
Так, серебряным нагрудным знаком «Кузбасс» наградили концертмейстера Кузбасского колледжа культуры и искусств Владимира Крайнева, почётным знаком «Золотой знак “Кузбасс” — худрука ансамбля народного танца “Сибиряночка” в Прокопьевске Любовь Пензину.
Звание «Народный мастер Кузбасса» присвоили мастеру по куклоделию и лоскутному шитью Надежде Каретиной и мастеру по народной традиционной вышивке Надежде Костроминой.
Также присвоены звания «Почётного работника культуры Кузбасса», вручены медали Николая Масалова, «За служение Кузбассу» и другие награды. Победители среди селян в муниципальном конкурсе получили по 50 и 100 тысяч.