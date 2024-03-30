155 работников культуры в Кузбассе отметили наградами в честь праздника

«Мы возводим культурный комплекс и уделяем внимание театрам, музеям, библиотекам, чтобы они были интересны как молодёжи, так и старшему поколению. Горжусь тем, что наши педагоги и воспитанники школ искусств добиваются высоких результатов на всероссийских и межрегиональных конкурсах», — сказал губернатор Сергей Цивилев.