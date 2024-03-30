Названа причина смерти директора хабаровского филиала «Микрохирургии глаза»

Олег Владимирович Коленко родился 20 июня 1964 года в Хабаровске. В своей профессиональной карьере проделал путь от врача-интерна до главы хабаровского отделения МНТК «Микрохирургия глаза», где работал с 2019 года. Издал более 200 научных работ, зарегистрировал шесть патентов на изобретение, а в 2018 году был награждён медалью «За заслуги перед отечество».