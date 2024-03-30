Названа причина смерти директора хабаровского филиала «Микрохирургии глаза»

Олег Коленко, директор Хабаровского филиала межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» имени Фёдорова, скоропостижно скончался в Москве. Об этом сообщил заместитель председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.
Как отметил зампред, Коленко умер во время поездки в столицу. Официальная причина смерти врача пока не установлена. По данным Telegram-канала «112», погибший мог захлебнуться рвотными массами, пока находился в отеле «Плаза Гарден».
Олег Владимирович Коленко родился 20 июня 1964 года в Хабаровске. В своей профессиональной карьере проделал путь от врача-интерна до главы хабаровского отделения МНТК «Микрохирургия глаза», где работал с 2019 года. Издал более 200 научных работ, зарегистрировал шесть патентов на изобретение, а в 2018 году был награждён медалью «За заслуги перед отечество».
«Профессионал с большой буквы. Умный, интеллигентный, интересный собеседник. Светлая память», — выразил соболезнования Евгений Никонов.