Поворот не туда: из-за навигатора жительница Уссурийска застряла в поле

В субботу, 23 марта, в 5:00 полицейским поступил звонок от коллеги. Сотрудникам ведомства рассказали, что в поле за станцией «Воздвиженка» застряла машина. Добираясь до жительницы края, инспекторы поддерживали с ней связь по телефону, а подъехав к указанному месту, включили проблесковые маячки на автомобиле, чтобы она могла их увидеть.