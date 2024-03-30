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Поворот не туда: из-за навигатора жительница Уссурийска застряла в поле

В Приморье сотрудники полиции помогли женщине, автомобиль которой застрял в грязи.

Источник: ГУ МВД

В Уссурийске инспекторы полка патрульно-постовой службы лейтенант полиции Сергей Начичко и старший сержант полиции Виктор Проценко помогли попавшей в беду женщине. Ее машина увязла в грязи, в итоге женщина застряла в поле и не смогла выбраться самостоятельно, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

В субботу, 23 марта, в 5:00 полицейским поступил звонок от коллеги. Сотрудникам ведомства рассказали, что в поле за станцией «Воздвиженка» застряла машина. Добираясь до жительницы края, инспекторы поддерживали с ней связь по телефону, а подъехав к указанному месту, включили проблесковые маячки на автомобиле, чтобы она могла их увидеть.

Добравшись до женщины, полицейские увидели, что передняя часть ее машины утонула в грязи. Оказалось, жительница ехала за подругой в село Степное, но навигатор проложил ей неверный маршрут, из-за чего она выехала на бездорожье и застряла.

Полицейские вытолкали автомобиль на проезжую часть и сопровождали женщину до города. А за помощь они получили от нее благодарность:

«После безуспешных попыток выехать самостоятельно, я обратилась в дежурную часть ГИБДД, объяснив, что застряла за городом. Дежурный Николай Макаренко отправил ко мне сотрудников ППС, которые помогли мне выехать и сопроводили в город! Спасибо вам огромное».

ГИБДД