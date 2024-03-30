Уличная ярмарка фруктов и овощей откроется 1 апреля на Центральном рынке Иркутска

Как рассказал директор МУП «Центральный рынок» Григорий Слезак, открытые площадки для продажи сельхозтоваров давно себя зарекомендовали в Иркутске. Уличная ярмарка на Центральном возобновила работу с 2020 года и привлекает не только местных жителей, но и туристов многообразием товаров и самобытностью.