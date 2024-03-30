Уличная ярмарка фруктов и овощей откроется 1 апреля на Центральном рынке Иркутска

В Иркутске 1 апреля начинает работать уличная ярмарка овощей и фруктов на МУП «Центральный рынок». С 1 мая местные производители также начнут продавать семена, рассаду и саженцы. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Как рассказал директор МУП «Центральный рынок» Григорий Слезак, открытые площадки для продажи сельхозтоваров давно себя зарекомендовали в Иркутске. Уличная ярмарка на Центральном возобновила работу с 2020 года и привлекает не только местных жителей, но и туристов многообразием товаров и самобытностью.
— Число торговых мест с того времени возросло в три раза. Мы всегда готовы к сотрудничеству с местными производителями, — сообщил Григорий Слезак.
Центральный рынок Иркутска является крупнейшим торговым объектом области. Ежедневно десятки тысяч человек посещают рынок, чтобы приобрести свежее мясо, проверенное ветеринарной лабораторией, молочную продукцию ведущих марок, фрукты, овощи, рыбу и кондитерские изделия.