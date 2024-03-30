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В Усолье хотят закрыть психоневрологический диспансер

Психоневрологический диспансер в Усолье хотят закрыть. Причиной стало то, что он располагается в аварийных домах 1950−1960-х годов постройки.

Источник: 2GIS

Об этом сообщает ИА «ИрСити» со ссылкой на мэра Усолья Максима Торопкина.

Находиться в зданиях опасно, но куда девать тяжёлых лежачих пациентов? По данным Торопкина, в диспансере после закрытия женского отделения осталось около 100 тяжёлых больных. С более лёгкими расстройствами отправлены по домам, остальных нужно куда-то девать.

Проблема усугубляется тем, что строительство новых зданий для ПНД уже можно было бы начинать: город выделил участок неподалёку от домов, в которых сейчас располагается диспансер, были планы по строительству быстровозводимого модульного здания, но минздрав до сих пор не принял участок на баланс, а без этого строительство не начнёшь.

В самом минздраве пока никак не прокомментировали данную ситуацию.

здоровье