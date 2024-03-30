В Усолье хотят закрыть психоневрологический диспансер

Проблема усугубляется тем, что строительство новых зданий для ПНД уже можно было бы начинать: город выделил участок неподалёку от домов, в которых сейчас располагается диспансер, были планы по строительству быстровозводимого модульного здания, но минздрав до сих пор не принял участок на баланс, а без этого строительство не начнёшь.