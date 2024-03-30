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Больше 550 бездомных собак отловили в Иркутске за три месяца 2024 года

Больше 1,2 тыс бездомных собак было в Иркутске в 2023 году.

Источник: Комсомольская правда

Отлов бездомных собак в Иркутске идет полным ходом. Так, только за первые три месяца 2024 года в столице Приангарья была поймана 581 бездомная собака. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.

— В прошлом году региональная служба ветеринарии провела подсчет: в Иркутске 1274 бездомных собак. Отлов происходит постоянно. Так, за три месяца 2024 года забрали на стерилизацию и чипирование 581 пса.

Сколько сейчас в Иркутске бездомных животных, пока неизвестно. Ведь в настоящее время проводится мониторинг численности животных без владельцев. Итоги региональная служба ветеринарии подведет только в июле.

Кстати, избежать увеличения на улицах Иркутска числа беспризорных собак помогает обязательная регистрация и чипирование домашних питомцев. Ведь по словам некоторых зоозащитников, количество бездомных псов увеличивается за счет нерадивых хозяев, которые выкидывают на улицу домашних собак и их потомство.

ЖКХ