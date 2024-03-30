Когда запустят фонтаны Петергофа в 2024 году?

«Несмотря на тёплую весну, стаивание льда происходит недостаточно быстро для пуска всех фонтанов с 20 апреля в полной мере. После того как лёд сойдёт с водоёмов, начнётся процесс “прогона” воды после зимнего застоя — это необходимый процесс очистки воды. Далее стартуют технические пуски, которые в этом году также начнутся позже обычного. Таким образом, торжественный пуск фонтанов переносится на 27 апреля», — рассказали в пресс-службе музея.