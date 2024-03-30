Когда запустят фонтаны Петергофа в 2024 году?

Планируем приехать в Петергоф, посмотреть на запуск фонтанов. Когда он состоится в этом году?
Фонтаны Петергофа торжественно запустят не 20 апреля, как собирались ранее, а 27-го. Перенос даты начала летнего сезона в музее-заповеднике «Петергоф» связали с недостаточно быстрым стаиванием льда на водоёмах, питающих фонтанную систему.
«Несмотря на тёплую весну, стаивание льда происходит недостаточно быстро для пуска всех фонтанов с 20 апреля в полной мере. После того как лёд сойдёт с водоёмов, начнётся процесс “прогона” воды после зимнего застоя — это необходимый процесс очистки воды. Далее стартуют технические пуски, которые в этом году также начнутся позже обычного. Таким образом, торжественный пуск фонтанов переносится на 27 апреля», — рассказали в пресс-службе музея.
Однако фонтаны Нижнего парка всё же начнут работать в обозначенный срок — с 20 апреля их начнут включать ежедневно с 10.00 до 18.00 — с перерывами на технические работы. При этом вход в парк будет бесплатным до 26-го.
«27 апреля начнётся летний сезон, а значит, откроются музеи, закрытые на зиму, и вход в парки станет платным», — заключили в пресс-службе, добавив, что с этого дня фонтаны Нижнего парка будут работать ежедневно до октября.