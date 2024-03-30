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В Крыму построят железнодорожный обход монастыря в Инкермане

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Железнодорожный обход Инкерманского Свято-Климентовского монастыря построят в Крыму. Об этом сообщает Главгосэкспертиза России.

Источник: РИА "Новости"

«Работы будут проведены в рамках первого этапа технического перевооружения Крымской железной дороги. Проект предусматривает переустройство существующего участка железнодорожного пути Симферополь Грузовой — Инкерман-2 с выносом его на новую трассу», — говорится в сообщении на сайте учреждения.

Изменение трассы железнодорожного пути влечет за собой необходимость в переустройстве участка существующей автомобильной дороги Симферополь — Бахчисарай — Ялта, которая попадает в зону строительства. Кроме того, по информации учреждения, в границах объекта запланировано строительство автомобильной дороги к монастырю и выезда с АЗС на автомобильную дорогу к храму.

«В зону строительства попадают объекты культурного наследия: “Могильник № 9” — захоронения рубежа II-I тыс. до н. э., Кизил-Кобинское поселение VII—V вв. до н. э., поселение тавров № 5 (VII-V вв. до н. э., I—XV вв. н.э.), поселение Карьерная 1 (предположительно VIII—VI вв. до н. э.), поселение Ак-Керман. Проектные решения обеспечивают их сохранность и исключают негативное воздействия на них при дальнейшей эксплуатации», — уточняют в Главгосэкспертизе России.

Срок строительства объекта должен занять 21,5 месяца. В стройке планируется задействовать более 400 строителей разных специальностей.

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