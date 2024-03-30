В Крыму построят железнодорожный обход монастыря в Инкермане

Изменение трассы железнодорожного пути влечет за собой необходимость в переустройстве участка существующей автомобильной дороги Симферополь — Бахчисарай — Ялта, которая попадает в зону строительства. Кроме того, по информации учреждения, в границах объекта запланировано строительство автомобильной дороги к монастырю и выезда с АЗС на автомобильную дорогу к храму.