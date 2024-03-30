В Крыму построят железнодорожный обход монастыря в Инкермане

«Работы будут проведены в рамках первого этапа технического перевооружения Крымской железной дороги. Проект предусматривает переустройство существующего участка железнодорожного пути Симферополь Грузовой — Инкерман-2 с выносом его на новую трассу», — говорится в сообщении на сайте учреждения.
Изменение трассы железнодорожного пути влечет за собой необходимость в переустройстве участка существующей автомобильной дороги Симферополь — Бахчисарай — Ялта, которая попадает в зону строительства. Кроме того, по информации учреждения, в границах объекта запланировано строительство автомобильной дороги к монастырю и выезда с АЗС на автомобильную дорогу к храму.
«В зону строительства попадают объекты культурного наследия: “Могильник № 9” — захоронения рубежа II-I тыс. до н. э., Кизил-Кобинское поселение
Срок строительства объекта должен занять 21,5 месяца. В стройке планируется задействовать более 400 строителей разных специальностей.