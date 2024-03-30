В Новосибирске проектируют новый мощный коллайдер

В Новосибирске приступили к проектированию нового электронно-позитронного коллайдера с энергией пучка от 1 до 2.2 гигаэлектрон-вольт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замдиректора ИЯФ Евгения Левичева.
На данный момент идет активная разработка коллайдера, его хотят сделать как можно более дешевой и закончить быстро, поэтому в планах использование своей собственной инфраструктуры. На данный момент в мире нет коллайдеров, которые работают в указанном диапазоне энергии и дающих высокую светимость.
На данный момент в ИЯФ работают два электрон-позитронных коллайдера: ВЭПП-4 и ВЭПП-2000.
Проект планируется подготовить примерно за три года. Один из старых коллайдеров к этому времени планируется вывести из эксплуатации. Тоннели для него могут быть использованы для нового коллайдера.
Стоимость нового коллайдера оценивается примерно в 24 миллиарда рублей. Он может закрыть потребности физиков в данной области примерно на 20 лет. На нем могут проводиться эксперименты в области сильного взаимодействия и поиска экзотических форм материалов.