В Новосибирске проектируют новый мощный коллайдер

На данный момент идет активная разработка коллайдера, его хотят сделать как можно более дешевой и закончить быстро, поэтому в планах использование своей собственной инфраструктуры. На данный момент в мире нет коллайдеров, которые работают в указанном диапазоне энергии и дающих высокую светимость.