Казахстанцев начнут брать на работу в Корее: когда заработает программа

«Я считаю, что наши переговоры с казахстанским правительством идут благоприятно, и я ожидаю, что мы внедрим эту систему разрешений на трудоустройство в Казахстане в течение текущего года. После этого казахстанцам будет разрешено работать в Корее в течение 3 лет, и мы предоставим базовые страховки, включая страхование от безработицы, страхование от несчастных случаев на производстве, медицинское страхование и пенсионное страхование. Такая защита очень важна для безопасности и благополучия казахстанских рабочих, которые будут работать в Корее», — сказал Чжо Тэ-ик.