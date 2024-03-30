Казахстанцев начнут брать на работу в Корее: когда заработает программа

«Я считаю, что наши переговоры с казахстанским правительством идут благоприятно, и я ожидаю, что мы внедрим эту систему разрешений на трудоустройство в Казахстане в течение текущего года. После этого казахстанцам будет разрешено работать в Корее в течение 3 лет, и мы предоставим базовые страховки, включая страхование от безработицы, страхование от несчастных случаев на производстве, медицинское страхование и пенсионное страхование. Такая защита очень важна для безопасности и благополучия казахстанских рабочих, которые будут работать в Корее», — сказал Чжо Тэ-ик.
Посол отметил, что в рамках системы планируется сотрудничество с казахстанскими властями для организации тестирования для казахстанцев, которые хотят работать в Корее.
«Проблема языкового барьера очень важна: неправильное понимание инструкций или общения с корейскими сотрудниками может вызвать проблемы. Поэтому для казахстанских работников, приезжающих работать в Корею, важен определенный уровень языковых навыков. Будет проведен небольшой тест по корейскому языку, после чего они будут взаимодействовать с будущими корейскими коллегами онлайн. Затем будет заключено соглашение и договор о разрешении на работу. После чего будет проведено подготовительное обучение для адаптации к новой работе в Корее. После этого они смогут отправиться в Корею», — добавил он.
Дипломат подчеркнул, что система не распространяется на казахстанцев, которые уже работают в Корее.
«Это означает, что им нужно вернуться в Казахстан и подать заявление на участие в системе EPS отсюда, чтобы в будущем иметь возможность работать в Корее по системе EPS», — заключил Чжо Тэ-ик.
Ранее сообщалось, что Южная Корея будет принимать казахстанцев на работу по официальной системе (Employment Permit System). Переговоры об этом проводили представители Министерства труда и социальной защиты населения и Министерства труда и занятости Кореи.
Отметим, что заработки в Южной Корее уже несколько лет остаются привлекательными для казахстанцев. В феврале 2023 года МИД сообщал, что в этой стране остается около 7−8 тысяч нелегально работающих наших соотечественников.
Тогда же корреспондент Tengrinews.kz побеседовала с казахстанцами, работающими в Корее, и узнала об особенностях рабочего графика и о том, сколько им необходимо работать, чтобы зарабатывать миллион тенге и более.