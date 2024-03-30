Небольшое потепление прогнозируется в Беларуси в субботу

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Кратковременные дожди и небольшое потепление ожидаются в Беларуси в субботу, 30 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В течение всего дня синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, при этом серьезных осадков не ожидается. Тем не менее, как отметили специалисты, утром и днем в отдельных районах республики могут пройти несильные кратковременные дожди.
Туман прогнозируется в стране в отдельных районах, но он будет слабым. При этом ветер ожидается умеренный — скорость будет достигать 3−8 метров в секунду.
Среднедневная температура составит +15..+20 градусов, а в южной части страны она может достигать +20..+22 градусов. При этом ночью столбики термометров остановятся на отметке +2..+8 градусов.
Теплее всего будет в Брестской области — там ожидается от 20 до 22 градусов выше нуля, серьезных осадков в этом районе не прогнозируется. Чуть холоднее будет в Гродненской и Гомельской областях — от +17 до +20 градусов.
В белорусской столице прогнозируется от +17 до +19 градусов, чуть прохладнее — в Могилевской и Витебской областях. Там воздух прогреется до +16..+18 и +15..+17 градусов, соответственно.