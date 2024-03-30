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Красноярцев атаковали зимние комары

Жители Красноярска делятся в соцсетях фотографиями двукрылых насекомых, которые залетают в открытые окна квартир.

О их нашествии рассказали жители многоэтажек на Взлетке и других микрорайонов:

«Окно не могу открывать, их очень много залезает домой. Подскажите, что это?»;

«Тоже дружки залетали. Их много, мы на 6 этаже живем, поэтому они не из подвала точно»;

В соцсетях обеспокоенные красноярцы принялись гадать, что это за насекомые и представляют ли они опасность. Ответ дали в Роспотребнадзоре, пояснив, что причин для беспокойства нет.

«Незваные гости — это зимние комары (семейство Trichoceridae), которые абсолютно не опасны — они не кровососущие, не кусаются и никак не вредят человеку», — разъяснили эпидемиологи.

флора и фауна