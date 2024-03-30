Красноярцев атаковали зимние комары

О их нашествии рассказали жители многоэтажек на Взлетке и других микрорайонов:
«Окно не могу открывать, их очень много залезает домой. Подскажите, что это?»;
«Тоже дружки залетали. Их много, мы на 6 этаже живем, поэтому они не из подвала точно»;
В соцсетях обеспокоенные красноярцы принялись гадать, что это за насекомые и представляют ли они опасность. Ответ дали в Роспотребнадзоре, пояснив, что причин для беспокойства нет.
«Незваные гости — это зимние комары (семейство Trichoceridae), которые абсолютно не опасны — они не кровососущие, не кусаются и никак не вредят человеку», — разъяснили эпидемиологи.