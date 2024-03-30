Самозанятые должны будут платить взносы в ФЗСН с 1 октября

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Физлица, осуществляющие самостоятельную профессиональную деятельность, должны будут платить взносы в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН) для пенсионного страхования, следует из опубликованных поправок в закон по вопросам предпринимательской деятельности.
Не так давно поправки были приняты в Палате представителей во втором чтении. Официального опубликования пока не было, но в документе уже есть дата — 1 октября 2024 года. Именно с этого времени нужно будет платить взносы.
Это будет обязательным и для ремесленников, и для тех, кто занимается агроэкотуризмом. Исключение — получатели пенсий. Они могут перечислять деньги в ФСЗН по желанию. Размер взносов и сроки уплаты будут такие же как для индивидуальных предпринимателей (ИП).
Ранее сообщалось, что поправки предполагают переход части ИП в юрлица по упрощенной схеме. Сохранить статус ИП смогут только те, кто работает в определенной сфере. Перечень таких бизнесов установит правительство. По тем видам деятельности, которых не будет в списке, после 1 октября 2024 года нельзя будет зарегистрировать новое ИП.
Предполагается, что до 1 июля будет утвержден такой перечень, а также список видов деятельности для самозанятых (самостоятельной профессиональной деятельности).