В Узбекистане усилят безопасность в местах массового скопления людей

Заслушаны доклады руководства Министерства внутренних дел и Национальной гвардии по вопросам организации охраны общественного порядка на крупных объектах сферы торговли и обслуживания, в том числе в таких местах массового пребывания людей, как торгово-развлекательные комплексы, парки, рынки и другие.