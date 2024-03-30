Минтруд Таджикистана оценил отток мигрантов из России

Также Нодири рассказала, что власти страны усилили разъяснительную работу с трудовыми мигрантами о недопущении их вовлечения в экстремистские сообщества. Нодири добавила, что в Таджикистане работа была усилена через структуры миграционной службы, которая представлена во всех регионах.