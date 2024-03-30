На юге Петербурга из-за уборки смёта закрыли полосу КАД

«На участке между развязкой на пересечении с Московским шоссе (М-10 “Россия”) и развязкой на пересечении с проспектом Обуховской Обороны, в связи с уборкой смёта в разделительной полосе с 30 марта по 1 апреля будет перекрыта четвёртая полоса», — говорится в сообщении ведомства.