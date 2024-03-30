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На юге Петербурга из-за уборки смёта закрыли полосу КАД

Ограничения будут действовать текущие выходные на внешнего кольца КАД с 65 по 58 километр.

На юге Петербурга, между развязками с Московским шоссе и проспектом Обуховской Обороны, перекрыли полосу движения КАД. Ограничения будут действовать до понедельника, 1 апреля, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«На участке между развязкой на пересечении с Московским шоссе (М-10 “Россия”) и развязкой на пересечении с проспектом Обуховской Обороны, в связи с уборкой смёта в разделительной полосе с 30 марта по 1 апреля будет перекрыта четвёртая полоса», — говорится в сообщении ведомства.

Водителей предупреждают, что во время работ на первой, второй и третьей полосах до 50 км/ч будет ограничен скоростной режим. Эти ограничения будут действовать на участке внешнего кольца КАД с 65 по 58 километр.

Учреждение приносит извинения за временные неудобства и просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее стало известно о новых ограничениях движения в 6 районах Петербурга. Они связаны с ремонтом трамвайных путей.