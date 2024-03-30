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Дождь со снегом и потепление: о погоде в Казахстане рассказали синоптики

Директор Гидрометцентра РГП «Казгидромет» Марина Шмидт рассказала, какой будет погода в Казахстане 30 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Она отметила, что на территории страны сохраняется неустойчивый характер погоды.

"На западе, юге, юго-востоке страны прогнозируется дождь, на остальной территории — дождь с переходом в снег. Сильные осадки прогнозируются в Алматинской области и области Жетысу. Температура воздуха ожидается в ЗКО 3−12 градусов тепла, в Атырауской области и на востоке страны 7−12 градусов тепла, на северо-западе и севере страны — 2 градуса мороза — 3 тепла, в центре республики и Павлодарской области 1−7 тепла, на юге — юго-востоке страны 9−14 тепла, — Сообщила Марина Шмидт.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия и возможное ухудшение качества водуха ожидаются лишь в одном городе страны — Атырау.