Дождь со снегом и потепление: о погоде в Казахстане рассказали синоптики

"На западе, юге, юго-востоке страны прогнозируется дождь, на остальной территории — дождь с переходом в снег. Сильные осадки прогнозируются в Алматинской области и области Жетысу. Температура воздуха ожидается в ЗКО 3−12 градусов тепла, в Атырауской области и на востоке страны 7−12 градусов тепла, на северо-западе и севере страны — 2 градуса мороза — 3 тепла, в центре республики и Павлодарской области 1−7 тепла, на юге — юго-востоке страны 9−14 тепла, — Сообщила Марина Шмидт.