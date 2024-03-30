Ограничения на посещение лесов действуют в 31 районе Беларуси

По решениям районных исполкомов, ограничения означают, в основном, запрет на въезд в леса транспортных средств. Также в лесах нельзя проводить работы, не связанные с ведением лесного хозяйства. Как правило, это означает, что в этих районах введен третий класс пожарной опасности.