Ограничения на посещение лесов действуют в 31 районе Беларуси

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Ограничения на посещение лесов введены почти во всех районах на юге Брестской области у границы с Украиной, следует из данных Минлесхоза.
Такие решения приняты местными властями в Столинском, Пинском, Дрогичинском и Кобринском районах. Аналогичная ситуация в Каменецком и Жабинковском районах.
В Гродненской области ограничено посещение лесов Вороновского, Лидского и Волковысского районов. В Минской области — Солигорского района, Воложинского, Пуховичского, Червенского, Борисовского и Березинского. В Могилевской — Глусского, Осиповичского, Бобруйского, Кличевского, Кировского, Быховского, Белыничского, Круглянского и Шкловского.
В Гомельской области ограничения действуют на севере в Октябрьском, Рогачевском, Светлогорском, Жлобинском и Речицком районах. В Витебской области можно посещать все леса без ограничений, кроме Лепельского района.
По решениям районных исполкомов, ограничения означают, в основном, запрет на въезд в леса транспортных средств. Также в лесах нельзя проводить работы, не связанные с ведением лесного хозяйства. Как правило, это означает, что в этих районах введен третий класс пожарной опасности.