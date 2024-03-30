В Кишиневе в субботу будет приостановлено дорожное движение

30 марта будет частично прекращено движение транспорта по одной полосе от городской клинической больницы им. Георге Палади, улица Мелестиу, 20, с продолжением по виадуку, улица Чуфля, бульвар Штефана чел Маре ши Сфынт, до Триумфальной арки в сквере Кафедрального собора с перенаправлением транспорта на прилегающие улицы. Ограничение действует во временном интервале 10:00—14:00 .