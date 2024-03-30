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В Кишиневе в субботу будет приостановлено дорожное движение

Ограничение действует во временном интервале 10:00—14:00.

Источник: Комсомольская правда

30 марта будет частично прекращено движение транспорта по одной полосе от городской клинической больницы им. Георге Палади, улица Мелестиу, 20, с продолжением по виадуку, улица Чуфля, бульвар Штефана чел Маре ши Сфынт, до Триумфальной арки в сквере Кафедрального собора с перенаправлением транспорта на прилегающие улицы. Ограничение действует во временном интервале 10:00—14:00.

В примэрии Кишинева уточняют, что эта мера введена вследствие организации традиционного общественного собрания 2024 года в виде марша «Молдова для жизни».

Автомобилистам настоятельно рекомендуется избегать района, где будет проходить акция.