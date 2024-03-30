Отключение воды в Перми в апреле 2024: список домов

В первую декаду апреля в нескольких районах Перми будут проводиться плановые ремонтные работы на сетях водопровода. Из-за этого сотни жителей города надолго останутся без холодной воды.
В планах у спецслужб замена вводов водопровода в дома, замена пожарных гидрантов, промывка вновь построенных водоводов. Без отключения подачи в этих случаях не обойтись.
Публикуем список домов в Перми, которые отключат от воды в начале апреля 2024 Дзержинский район.
6 апреля, в субботу, с 09.00 до 13.00 для замены пожарного гидранта отключат воду в Заостровке по адресам:
— Есенина, ¾, 5/2, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13;
— Маяковского, 33а, 33/1, 33/2, 33/3;
— Пожарной, 18/2;
— Старый переулок, 27, 29, 31.
3 апреля, в среду, с 09.00 до 18.00 из-за замены задвижки не будет воды на Косякова, 17 и 23 (левый ввод на котельную).
8 апреля, в понедельник, с 09.00 до 12.00 ремонтные работы ройдут на ЦТП в микрорайона Владимирский. Из-за этого отключат воду на Коломенской, 30, 32, 34, 55, 55а, 57, 59.
В тот же день, 8 апреля, с 12.00 до 15.00 отключат холодное водоснабжение по адресам:
— на Пихтовой, 30а, 36а, 38а, 40а, 42;
— на Коломенской, 9, 11, 13, 15,17, 19, 24, 24а, 26, 51.
10 апреля, в среду, с 10:00 до 19:00 из-за замены задвижки останутся без воды дома по Серебрянскому проезду, 13 и 15.
Целые сутки, с 10.00 среды, 10 апреля, до 10:00 четверга, 11 апреля, из-за подключения нового водопровода краны пересохнут в общежитии по Серебрянскому проезду, 17.