Летом в Соликамске установят модульный причал

Для развития в Пермском крае круизного туризма из краевого бюджета выделяются средства на обустройство модульных причалов, сообщила министр по туризму Юлия Ветошкина.
По ее словам, этим летом модульный причал для маломерных и круизных пассажирских судов будет установлен в Соликамске, у музея «Соль-завод». Это позволит продлить маршруты круизных теплоходов вверх по течению Камы. Затем начнется обустройство причала в Осе.
— В 2025 году запланировано выделить субсидию на создание модульного причала в Добрянке, в 2026 году — в Ильинском, — приводит слова министра сайт краевого правительства.
Напомним, на Пермской судоверфи ведется строительство модульных причалов, имеющих универсальную конструкцию, что позволяет использовать их для посадки и высадки пассажиров как с маломерных, так и с транзитных пассажирских судов, вплоть до четырехпалубных теплоходов.