Летом в Соликамске установят модульный причал

По ее словам, этим летом модульный причал для маломерных и круизных пассажирских судов будет установлен в Соликамске, у музея «Соль-завод». Это позволит продлить маршруты круизных теплоходов вверх по течению Камы. Затем начнется обустройство причала в Осе.