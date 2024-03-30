Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летом в Соликамске установят модульный причал

Причалы для круизных судов появятся также в Осе, Добрянке и Ильинском.

Источник: Комсомольская правда

Для развития в Пермском крае круизного туризма из краевого бюджета выделяются средства на обустройство модульных причалов, сообщила министр по туризму Юлия Ветошкина.

По ее словам, этим летом модульный причал для маломерных и круизных пассажирских судов будет установлен в Соликамске, у музея «Соль-завод». Это позволит продлить маршруты круизных теплоходов вверх по течению Камы. Затем начнется обустройство причала в Осе.

— В 2025 году запланировано выделить субсидию на создание модульного причала в Добрянке, в 2026 году — в Ильинском, — приводит слова министра сайт краевого правительства.

Напомним, на Пермской судоверфи ведется строительство модульных причалов, имеющих универсальную конструкцию, что позволяет использовать их для посадки и высадки пассажиров как с маломерных, так и с транзитных пассажирских судов, вплоть до четырехпалубных теплоходов.

строительство