В Волгограде 31 марта перекроют улицы в связи с забегом

В двух районах Волгограда в связи со спортивным забегом перекроют некоторые улицы. Автомобилистов предупреждают о том, что 31 марта необходимо учесть временные ограничения и заранее спланировать маршрут. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, перекрытия коснутся часть улиц в Советском и Кировском районах.
В воскресенье с 08.00 до 13.00 в период подготовки и проведения массового физкультурного мероприятия перекроют улицы Степыкиной на всем ее протяжении, а также улицы Е. Ф. Рогова и М. М. Загорулько в границах улиц Никитина и Автомобилистов.
У забеге примут участие более 500 спортсменов. Они преодолеют дистанцию от 1 до 15 километров. Отметим, что улицы имени Рогова и Загорулько на Первой продольной построили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».