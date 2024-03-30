В Волгограде 31 марта перекроют улицы в связи с забегом

В воскресенье с 08.00 до 13.00 в период подготовки и проведения массового физкультурного мероприятия перекроют улицы Степыкиной на всем ее протяжении, а также улицы Е. Ф. Рогова и М. М. Загорулько в границах улиц Никитина и Автомобилистов.