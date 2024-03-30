Пермская галерея на «Немного страшной выставке» показала древнеегипетских мумий

В выставочном зале на «Телте» (ул. Окулова, 75) во временном фондохранилище Пермской галереи открылась «Немного страшная выставка. Древний Египет» (6+), на которой представлены предметы из египетских коллекций Пермской художественной галереи и Музея истории Пермского университета.
Посетителей выставки знакомят с традиционными ритуалами древних египтян, их богами и богинями. На стендах представлены магические амулеты и статуэтки ушебти — предметы погребального культа, папирус «Книга мертвых» и другие редко демонстрируемые экспонаты, которым более трех тысяч лет.
Главными экспонатами выставки стали две древнеегипетские мумии из собрания Пермской галереи, которые демонстрируются впервые после реставрации.
Выставку можно будет посетить в любой день, кроме понедельника. Она продлится до 21 июля 2024 года.