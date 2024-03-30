Пермская галерея на «Немного страшной выставке» показала древнеегипетских мумий

Посетителей выставки знакомят с традиционными ритуалами древних египтян, их богами и богинями. На стендах представлены магические амулеты и статуэтки ушебти — предметы погребального культа, папирус «Книга мертвых» и другие редко демонстрируемые экспонаты, которым более трех тысяч лет.