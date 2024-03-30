Первые выходные после закрытия старого Борского моста обошлись без пробок

На минувшей неделе в Нижнем Новгороде закрыли на время ремонта старый Борский мост. Многие ожидали, что это обернется гигантскими пробками в выходные. Однако утром 30 марта никаких сложностей на дороге не возникло.
— Сейчас 10:20 утра. Борская дама, въезд на Борский мост — свободно едем. Реверс включён, но никто по нему не едет. Видимо, ещё не знают, как работает реверс, и едут по принципу «как бы чего не вышло», — рассказала «КП-Нижний Новгород» нижегородка Людмила Маслова. — На въезде на мост дежурит эвакуатор. В Толоконцево пробок тоже нет.
Напомним, старый Борский мост в Нижнем Новгороде закрыли на ремонт 26 марта. Движение в обе стороны теперь организовано по новому мосту, для этого там были установлены реверсивные светофоры и нанесена соответствующая разметка. Средняя полоса будет реверсивной, и ее направление будет меняться в зависимости от трафика. С 4 до 16 часов она будет работать на въезд в Нижний Новгород, а в остальное время — на выезд. Разрешенная скорость по всем полосам — не более 40 км/ч.